Спецоперація ГУР у захопленому Мелітополі: загинули п'ять «кадировців»

2 серпня на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус із військовослужбовцями окупаційного підрозділу «Ахмат» усередині. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
Внаслідок детонації всі п'ять пасажирів загинули. Також вибухом поранено двох загарбників, які знаходилися в сусідньому автомобілі.
Крім того, було знищено мобільний комплекс РЕБ.
Раніше ми писали, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ завдав точковий авіаудар мостом поблизу села Юнаківка Сумської області, зруйнувавши одну з плит і унеможлививши проїзд російської автомобільної та важкої техніки.
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