Один цивільний загинув під час обстрілу Костянтинівки

Російська армія зі ствольної артилерії обстріляла Костянтинівку Донецької області. Одна людина загинула. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Людина зазнала тілесних ушкоджень, несумісних із життям, перебуваючи у власному будинку», — уточнив він.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.
Горбунов вкотре закликав мешканців громади евакуюватись.
Раніше ми писали, що близько 04:00 ранку російські війська завдали авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами ФАБ-250 по Костянтинівці Донецької області.
Переможемо цензуру разом!