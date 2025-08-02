Влада Брянської області РФ повідомила про підрив моста

У Брянській області ЗСУ підірвали міст. Фото: телеграм-канал «Подслушано»

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявили, що «українські військові завдавали ударів по об'єктах громадянської інфраструктури Росії». Зокрема, було пошкоджено міст.



«ЗСУ здійснили терористичну атаку територією Климівського району. Внаслідок скидання вибухових пристроїв поблизу населеного пункту Рудня-Цата пошкоджено міст», — зазначив він.



Богомаз додав, що постраждалих немає.



Раніше ми писали, що в ніч проти 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по російським цілям. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивства та поранення громадянських мешканців.

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