До України повернули дівчину, яка майже 11 років жила на окупованій території

З тимчасово окупованої території вдалося повернути 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років. Вона свідомо уникала будь-яких контактів з окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах щодо нав'язування проросійської ідеології. Про це повідомив начальник ОП Андрій Єрмак.



«Попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського вишу. Вдячний Helping to Leave за сприяння в порятунку дівчини та поверненні її додому», — зазначив він.



Повернення дівчини вдалося завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA.



Раніше ми писали, що Головне управління розвідки Міноборони України отримало нові докази масового викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій.

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