Донецька область: Костянтинівка, Сіверськ, Покровськ, Райське — п'ять загиблих мирних жителів

Донецька область знаходиться під безперервним вогнем російської армії. Прицільні удари завдали нових втрат у регіон.

Минулої доби, 2 серпня, внаслідок обстрілів російськими військами на Донеччині загинули п'ятеро мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

Двоє загиблих людей — у Костянтинівці, ще по одному загиблому — у Сіверську, Покровську та селі Райське.

Крім того, поранення отримали 11 мирних жителів регіону.

Нагадаємо, вчора, 2 серпня, російська армія зі ствольної артилерії обстріляла Костянтинівку Донецької області. Одна людина загинула.