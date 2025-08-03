Deep State: Противник просунувся біля чотирьох населених пунктів Донеччини

Карта оновлена: противник просунувся на Донеччині Згідно з даними проєкту Deep State, російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів Донецької області.
Йдеться про села Торське (Лиманська громада), Горіхове (Покровська громада), Зелене Поле (Краматорський район) та Новопіль (Волноваський район).
Джерело: Deep State
«Карта оновлена. Противник просунувся в районі Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя», — йдеться у повідомленні Deep State.
Нагадаємо, за липень російські війська окупували 564 квадратні кілометри української території.