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Херсонщина другий день під обстрілами: удари по мосту, житлових кварталах, волонтерах та поліцейських

03 серпня 2025, 12:11

Херсонщина другий день під обстрілами: удари по мосту, житлових кварталах, волонтерах та поліцейських

Херсонщина другий день під обстрілами: удари по мосту, житлових кварталах, волонтерах та поліцейських

Херсон другий день поспіль зазнає масованого обстрілу з боку російської армії. Вранці 3 серпня окупанти знову вдарили по місту коригованими авіабомбами, завдавши пошкоджень автомобільному мосту і житловим кварталам.

За останню добу на Херсонщині спалахнуло 19 пожеж, з яких 7 викликано ворожими атаками. Горіли приватні будинки, господарські будівлі та нежитлові будинки, постраждав газопровід. Також рятувальники ліквідували загоряння на території понад 7 гектарів екосистем, йдеться у зведенні ДСНС Херсонщини.

Рятувальники ліквідують наслідки російських атак на Херсонщині ФОТО ДСНС Херсонської області

Національна поліція України зафіксувала нові військові злочини Росії на деокупованих територіях Херсонського та Бериславського районів.

Протягом доби ворог активно застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, авіаційні бомби та скиди з БПЛА. Під обстріл потрапили Херсон, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Садове, Чорнобаївка, Ромашкове, Широка Балка, Берегове, Софіївка, Томарине, Золота Балка, Веселе та Козацьке.

Наслідки російських атак на Херсонщину ФОТО поліції Херсонської області

Пошкоджено щонайменше 30 об'єктів інфраструктури: 12 приватних будинків, 4 багатоквартирні будівлі, 7 автомобілів, 4 господарські будівлі, газопровід, міст та адміністративну будівлю.

У ніч проти 3 серпня внаслідок артобстрілу Дніпровського району Херсона загинув 77-річний чоловік. Вранці мікрорайоном «Корабел» було завдано артилерійського удару — загинула 68-річна жінка, ще четверо місцевих жителів отримали тяжкі поранення.

У Ромашковому FPV-дрон атакував автомобіль волонтерів. Постраждали чоловіки 30 та 57 років – в обох мінно-вибухові травми та контузії.

У ході артобстрілу поранено двох поліцейських: 61-річний держслужбовець отримав мінно-вибухову травму та контузію, 44-річний старший сержант поліції — акубаротравму.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня Слов'янськ Донецької області знову зазнав ворожого обстрілу, а в Краматорську продовжують шукати людей під уламками зруйнованого 31 липня будинку.

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