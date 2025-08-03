Зеленський повідомив про домовленість щодо обміну 1200 військовополонених

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умеровим та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.



Обговорювався переговорний процес із Росією, зокрема, виконання досягнутих на попередніх зустрічах у Стамбулі домовленостей та підготовка до наступного раунду переговорів. Про це йдеться у офіційному Telegram-каналі президента України.

Серед ключових тем – продовження обмінів військовополоненими. За словами глави держави, досягнуто попередньої домовленості про обмін 1200 осіб, наразі триває робота над погодженням списків.

Також було обговорено питання повернення українських цивільних осіб. Секретар РНБО доповів про поточний рівень комунікації із російською стороною. Продовжується збір інформації з кожної справи.

Нагадаємо, із тимчасово окупованої території вдалося повернути 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років.