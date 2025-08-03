Бійці ГУР ліквідували окупантів у Зеленому Гаю на Донеччині

Окупанти поплатилися за поспішний рапорт: бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України знищили російських військових, які влаштували фотосесію у селі Зелений Гай на Донеччині.

За інформацією ГУР, російська армія продовжує безуспішні спроби прорватися до кордону Дніпропетровської області і дати звіт про уявні «перемоги». Одна з таких груп вирішила сфотографуватися у Зеленому Гаю, заявивши про чергову «захоплену» позицію на шляху до Дніпропетровщини.

Проте окупанти опинилися у зоні відповідальності підрозділу «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Їхній «тріумф» виявився недовгим — супротивника було оперативно ліквідовано.



У підрозділі «Братство» наголосили: «будь-яка поява ворога на українській землі зі зброєю та російськими прапорами закінчується однаково — повним знищенням».

Нагадаємо, внаслідок спецоперації ГУР у захопленому Мелітополі загинули п'ять кадировців.