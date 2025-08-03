Українські військові перевдягнуться у камуфляж нового зразка

Збройні сили України перейдуть із «пікселя» на нову форму із камуфляжем ММ-25. Про це повідомлено на офіційному сайті «Партнер МОУ».

На зміну нинішньому камуфляжу ММ-14, більш відомому як «піксель», прийде оновлений маскувальний малюнок ММ-25.

Рішення про це ухвалило Центральне управління з питань розвитку матеріального забезпечення Міністерства оборони України. Новий камуфляж застосовуватиметься під час виробництва всіх нових елементів речового майна для українських військових, йдеться у повідомленні.