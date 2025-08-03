Генерал-лейтенант Кривоножко очолив Повітряні Сили України

У День Повітряних Сил, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення нового командувача Повітряних сил Збройних сил України. Посаду обійняв Герой України, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

«Сьогодні я призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. Найважливіше — забезпечити комплексний розвиток української бойової авіації та системи ППО, налагодити ефективну взаємодію між ЗСУ, Генштабом, Міноборони, нашими партнерами та експертною спільнотою, яка щиро бажає Україні сили та перемоги», — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.



Крім цього президент підписав укази про звільнення з посад Андрія Юрченка, який раніше очолював Рубіжанську військову адміністрацію, та Сергія Гайдая, колишнього голови Мукачівської районної державної адміністрації. Відповідні документи опубліковано на офіційному сайті глави держави.