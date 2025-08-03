Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Генерал-лейтенант Кривоножко очолив Повітряні Сили України

03 серпня 2025, 17:10

Генерал-лейтенант Кривоножко очолив Повітряні Сили України

Генерал-лейтенант Кривоножко очолив Повітряні Сили України

У День Повітряних Сил, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення нового командувача Повітряних сил Збройних сил України. Посаду обійняв Герой України, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

«Сьогодні я призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. Найважливіше — забезпечити комплексний розвиток української бойової авіації та системи ППО, налагодити ефективну взаємодію між ЗСУ, Генштабом, Міноборони, нашими партнерами та експертною спільнотою, яка щиро бажає Україні сили та перемоги», — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Крім цього президент підписав укази про звільнення з посад Андрія Юрченка, який раніше очолював Рубіжанську військову адміністрацію, та Сергія Гайдая, колишнього голови Мукачівської районної державної адміністрації. Відповідні документи опубліковано на офіційному сайті глави держави.

ТЕГИ

Організації
Повітряні сили ЗСУ
Інше
Звільнення Призначення
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:05
За липень окуповано 564 кв. км — Deep State
14:59
Спецоперація ГУР у захопленому Мелітополі: загинули п'ять «кадировців»
15:46
В окупованому Маріуполі чоловік вбив рідну матір, завдавши їй 60 ударів ножем
12:10
FPV-дрон ЗСУ знищив КАБ РФ, що впав на позиції окупантів
19:00
12 років в'язниці: ексголовлікаря Скадовська засудили за колабораціонізм
17:05
В окупованому Маріуполі 18-річного жителя засудили до семи років «за держзраду та шпигунство»
16:37
З 1 серпня в окупованому Донецьку зросте вартість проїзду у низці автобусів
14:58
Депутат-колаборант передав до РФ 24 тис. тонн урожаю
14:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:45
«АТЕШ» виявив радіолокаційну роту в Севастополі
12:00
РФ використовує археологію для грабунку й пропаганди на ТОТ
11:23
Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автострахування російською
21:41
У Маріуполі загострюється проблема із водопостачанням: росіяни привезли цистерни з Петербурга
21:23
Російські загарбники утримують журналістку із Запорізької області в окупованому Донецьку
18:08
Пожежі на Луганщині: вогонь підібрався до села
17:48
У лікарні Бердянська відключено систему подачі кисню
15:38
З 2026 року на окупованих територіях України виплати по інвалідності будуть проводити лише за документами РФ
12:43
Окупанти оштрафували жителя Якимівки за публікацію 2014 року
11:33
ГУР виявило списки викрадених РФ українських дітей у Криму
11:25
В Бердянську було гучно: уражено пансіонат «Моряк»
усі новини
17:10
Генерал-лейтенант Кривоножко очолив Повітряні Сили України
16:28
Українські військові перевдягнуться у камуфляж нового зразка
15:49
Українські війська розширюють «сіру зону» під Оріховим
14:45
Бійці ГУР ліквідували окупантів у Зеленому Гаю на Донеччині
13:51
Зеленський повідомив про домовленість щодо обміну 1200 військовополонених
12:11
Херсонщина другий день під обстрілами: удари по мосту, житлових кварталах, волонтерах та поліцейських
11:06
Deep State: Противник просунувся біля чотирьох населених пунктів Донеччини
10:05
За липень окуповано 564 кв. км — Deep State
09:18
У Слов'янську обстріляно район Бетонмаш, у Краматорську шукають людей під завалами
08:26
Донецька область: Костянтинівка, Сіверськ, Покровськ, Райське — п'ять загиблих мирних жителів
17:40
До України повернули дівчину, яка майже 11 років жила на окупованій території
17:18
Дрони атакували військовий аеродром у Краснодарському краї РФ, спалахнула пожежа
16:58
Влада Брянської області РФ повідомила про підрив моста
16:10
Один цивільний загинув під час обстрілу Костянтинівки
15:55
Ракетний удар по Києву: росіяни вбили молоду сім'ю зі Слов'янська
15:28
Вночі ЗСУ завдали ударів по низці важливих об'єктів у Росії
14:59
Спецоперація ГУР у захопленому Мелітополі: загинули п'ять «кадировців»
14:27
У Дружківці вже семеро постраждалих внаслідок російської атаки
13:58
Росіяни знову атакували Слов`янськ: є поранена
13:16
Журналістку Вікторію Рощину нагородили орденом Свободи посмертно
усі новини
ВІДЕО
Українські війська розширюють «сіру зону» під Оріховим Українські війська розширюють «сіру зону» під Оріховим
03 серпня, 15:49
Бійці ГУР ліквідували окупантів у Зеленому Гаю на Донеччині Бійці ГУР ліквідували окупантів у Зеленому Гаю на Донеччині
03 серпня, 14:45
Херсонщина другий день під обстрілами: удари по мосту, житлових кварталах, волонтерах та поліцейських Херсонщина другий день під обстрілами: удари по мосту, житлових кварталах, волонтерах та поліцейських
03 серпня, 12:11
Спецоперація ГУР у захопленому Мелітополі: загинули п'ять «кадировців» Спецоперація ГУР у захопленому Мелітополі: загинули п'ять «кадировців»
02 серпня, 14:59
У Покровську відбувається евакуація. Фото: поліція Екіпаж «Білий янгол» показав кадри евакуації під вибухи у Покровську
01 серпня, 18:57
Чоловік підібрав ворожий FPV-дрон на оптоволокні, залишений у засідці на дорозі. Сіверськ, Донеччина. У Сіверську росіяни підірвали чоловіка зі знайденим FPV-дроном
01 серпня, 17:27
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір