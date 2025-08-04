Загарбники готують Донецький аеропорт для запуску дронів — ISW

В окупованому Донецьку аеропорт хочуть використати для запуску ударних безпілотників. Ілюстративне фото

Російські війська посилюють використання тимчасово окупованих територій України для ударів безпілотниками, зокрема, готуючи Донецький аеропорт до дронових атак.

Ця стратегія може значно ускладнити роботу протиповітряної оборони України, а також становити загрозу для союзників НАТО. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається у публікації, розміщення стартових майданчиків ближче до фронту скорочує час, необхідний українським ППО для реагування на атаки. Крім того, подальша окупація та використання цих територій для запуску дронів великої дальності може мати серйозні наслідки як для України, так і для глобального порядку безпеки.

Супутникові знімки, представлені OSINT-групою CyberBoroshno, показують, що на території Донецького аеропорту триває активна підготовка.

Злітно-посадкову смугу частково очистили від укріплень, а біля зруйнованого терміналу будують закриті складські приміщення. Крім того, продовжуються роботи з облаштування зон управління безпілотниками, місць для спорядження боєголовок та пунктів спостереження за повітряним простором.

Інфраструктура аеропорту призначена для запуску ударних дронів типу «Шахед», імітаторів «Гербера», а також реактивних безпілотників «Герань-3». Переміщення стартових майданчиків ближче до лінії фронту спрощує мобільність атак та скорочує час реакції українських сил, йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що Росія планує і надалі використовувати окуповані території з метою активізації ударів, що може спричинити значне занепокоєння міжнародного співтовариства та посилити ризики для країн-членів НАТО.