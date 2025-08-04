Зранку війська РФ обстріляли Добропілля: з'явилися відео наслідків атаки

Добропілля. Фото: Вікіпедія

Близько 05:20 у понеділок, 4 серпня, місто Добропілля Покровського району Донецької області було обстріляне російськими військами. Про це повідомляють місцеві жителі у пабликах.

У ранковому зведенні начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про одного загиблого та двох поранених у Добропіллі протягом доби.

Інформація про руйнування та тип використаної зброї уточнюється.

Телеграм-канал «Добропілля info» опублікував відео наслідків ранкової атаки.

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, російські окупанти завдали удару по адміністративній будівлі міськгазу в Костянтинівці Донецької області. В результаті було зруйновано три поверхи.