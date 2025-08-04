Окупаційні війська вбили чоловіка в Бериславі артобстрілом

Унаслідок артилерійського обстрілу окупаційних військ загинув ще один житель Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За його словами, 27 липня ворог обстріляв місто Берислав. У власному будинку смертельні поранення отримав 46-річний чоловік.



«Мої співчуття рідним і близьким убитого», — зазначив Прокудін.

Нагадаємо, 3 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини — у Добропіллі та Костянтинівці.