За добу на Донеччині загинули двоє людей, є постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 3 серпня, загинули двоє мешканців, постраждали — 5 цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 3 серпня росіяни вбили 2 мешканців Донецької області: у Добропіллі та Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще п'ятеро людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3393 особи, постраждали — 7751. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що Херсон другий день поспіль зазнає масованого обстрілу з боку російської армії. Вранці 3 серпня окупанти знову вдарили по місту авіабомбами, що коректуються, завдавши пошкодження автомобільному мосту і житловим кварталам.

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