Російські війська просочуються до Покровська «як вода» і оточують його з трьох сторін — DIE WELT

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Російська армія продовжує оточувати Покровськ і зробила це з трьох напрямків. Росіяни просочуються до міста «як вода», пише німецьке видання Die Welt із посиланням на аналітиків.

Російська армія оточила Покровськ із трьох напрямків і кожна ротація ЗСУ є вже «російською рулеткою», йдеться в публікації.

«Якщо українське командування ухвалить рішення оборонятися в межах міста і не надасть наказу відступати, українським частинам загрожує оточення», — сказав Welt am Sonntag німецький військовий аналітик Франц-Штефан Гаді.

«Росіяни просочуються, як вода, в будь-яку, навіть найменшу тріщину в обороні», — сказав Die Welt полковник Маркус Райснер.

Він вважає, що російська армія змінила тактику і постійно виснажує ЗСУ, розтягує фронт та діє малими групами.

За його словами, причини успіху повільного, але стійкого російського наступу на оперативному рівні криються в наступних чинниках: постійне виснаження українських оборонних позицій, надмірне розтягування фронту та наступальна стратегія російських військ, що систематично застосовується на тактичному рівні.

З літа 2024 року за місто, яке тривалий час вважалося головним логістичним вузлом у Донецькій області, ведуться запеклі бої. Наразі армія Путіна стоїть біля околиць, а перші невеликі групи російських військовослужбовців навіть прорвалися до центру міста.

Це підтверджує відео з геолокацією, на якому продемонстровано удари по російських позиціях у центральній частині Покровська, яке в четвер було розповсюджене українськими підрозділами в соцмережах.

«Противник ні в чому не обмежує себе, — вважає «Каспер», командир українського штурмового підрозділу. — Вони не шкодують ні людей, ні техніки, ні дрони, ні гроші. Ми триматимемо Покровськ стільки, скільки зможемо».

Його товариш у загоні, тактичний медик із позивним «Метіс», зазначає, що сучасна битва дронів заважає будь-яким великим наступам з обох боків.

«Зараз через величезну кількість дронів майже неможливо для піхоти чи штурмових груп займати нові позиції. Потрібно використовувати спеціальне екіпірування, наприклад маскувальні костюми. Щоб дрон не розпізнав тебе як ціль та не атакував», — пояснює 21-річний боєць.

У своїх штурмових операціях спецназ тепер діє лише малими групами: від чотирьох до максимум 10 осіб.

Видання зазначає, що, з одного боку, Росія за період із січня 2024 по липень 2025 року зайняла лише близько 5000 квадратних кілометрів української території — це менше одного відсотка від загальної площі країни.

З іншого боку, українська армія поступово відтісняється, і навіть командири ЗСУ сьогодні не мають чіткого уявлення, як можна докорінно змінити ситуацію на фронті за поточних ресурсів, пише Die Welt.