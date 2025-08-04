Армія РФ атакувала Донеччину понад 10 разів: десятки пошкоджень

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 3 серпня, російська армія обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок удару є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під атаки армії РФ потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і адмінбудівлю; у Рубіжному поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Лимані 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що Херсон другий день поспіль зазнає масованого обстрілу з боку російської армії. Вранці 3 серпня окупанти знову вдарили по місту авіабомбами, що коректуються, завдавши пошкодження автомобільному мосту і житловим кварталам.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях