США запровадять нові санкції проти РФ 8 серпня, якщо не буде досягнуто перемир'я — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп ще раз заявив, що США запровадять нові санкції проти Росії 8 серпня, якщо не буде досягнуто перемир'я в Україні.

«Схоже, вони досить добре вміють обходити санкції. Вони хитрі хлопці, і їм досить успішно вдається обходити санкції, тож подивимося, що буде далі», — сказав Трамп журналістам у неділю, 3 серпня.

За словами президента США, щоб уникнути санкцій, Москва має укласти «угоду, щоб люди перестали вмирати».

«Ми зупинили вже багато країн від війн», — сказав Трамп, наводячи приклад Індії та Пакистану, Камбоджі та Таїланду, Конго та Руанди.

«Ми маємо намір зупинити і цю війну, хтось повинен це зробити», — заявив він.

Також президент США додав, що спецпосланець Стів Віткофф прибуде до Росії 6-7 серпня.

«Думаю, наступного тижня, у середу чи четвер, він [Віткофф], можливо, поїде до Росії. Вони хотіли б зустрітися з ним. Вони попросили про цю зустріч. Тож подивимося, що з цього вийде», — заявив Трамп.

Це буде п'ятий візит Віткоффа до Росії. Він приїжджав у лютому, березні та двічі у квітні, щоб зустрітися з Володимиром Путіним.