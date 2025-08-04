Російські окупанти вдарили по прифронтовому Покровську: є поранений

Російські війська минулої доби, 3 серпня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що о 09.00 з боку російських окупаційних військ стався обстріл міста Родинське, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, близько 12:00 внаслідок атаки ворожого FPV-дрону у східній частині Покровська отримав поранення цивільний чоловік 1971 року народження.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 3 серпня, російська армія обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок удару є пошкодження та постраждалі.

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