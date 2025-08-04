У мережі з'явилося відео з українського дрона за мить до підриву мосту в Брянській області

Міст у Брянській області перед ударом дрона.

У мережі з'явилося відео українського дрона, який працював через оптоволокно, за мить до підриву мосту в Брянській області. Його опублікував фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.







«Два рази я показував, як противник дроном на оптоволокні підриває наші заміновані мости. Цього разу наші відпрацювали аналогічно по мосту в Брянській області. Дрон на оптоволокні», — зазначив він.



Нагадаємо, 2 серпня 2025 року влада Брянської області повідомила про підрив мосту.