Сили ППО збили 161 російський дрон

ППО збила 161 дрон. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 4 серпня запустили Україною 162 БПЛА з різних напрямків і ракету. Протиповітряна оборона збила 161 дрон. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 4 серпня (з 19:30 3 серпня) противник атакував 162 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел — РФ, Гвардійське — анексований Крим, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2», — йдеться у повідмоленні.





Станом на 11:30 протиповітряна оборона збила 161 російський БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Крім того, зафіксовано влучення 1 БПЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях в Одеській та Київській областях.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 3 серпня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Відомо про одного постраждалого.

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