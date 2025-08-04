Дрони СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі в окупованому Криму

Дрони СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки у Криму. Фото: СБУ

У ніч проти 4 серпня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію. Дрони вдарили по військовому аеродрому «Саки», розташованому в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій у Чорному морі. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«Внаслідок удару по території аеродрому було вражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один пошкоджено. Також вражені три літаки Су-24», — йдеться у повідомленні.



Крім того, внаслідок спецоперації на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.



Армія РФ зазнала значних збитків, лише один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн доларів.



Раніше ми писали, що українські дрони вночі 2 серпня вдарили по військовому аеродрому «Приморсько-Ахтарськ» у Росії. Саме з цього аеродрому російська армія випускає дрони українськими містами.

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