У Краматорській МВА розповіли про наслідки ранкової атаки на місто

Російські військові використали безпілотник «Молнія-2» для завдання удару по двору багатоквартирного житлового будинку в місті Краматорськ Донецької області. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.
«О 10:30 ранку 4 серпня з використанням БПЛА "Молнія-2" ворог завдав удару по двору багатоквартирного житлового будинку», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих серед цивільного населення немає.
Пошкоджено скління вікон житлового будинку, також було пошкоджено два автомобілі, додали в МВА.
Раніше повідомлялося, що 4 серпня близько 10:30 у Краматорську Донецької області пролунав вибух в одному з густонаселених районів міста.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях