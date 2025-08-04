У Краматорській МВА розповіли про наслідки ранкової атаки на місто

Російські військові використали безпілотник «Молнія-2» для завдання удару по двору багатоквартирного житлового будинку в місті Краматорськ Донецької області. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

«О 10:30 ранку 4 серпня з використанням БПЛА "Молнія-2" ворог завдав удару по двору багатоквартирного житлового будинку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих серед цивільного населення немає.

Пошкоджено скління вікон житлового будинку, також було пошкоджено два автомобілі, додали в МВА.

Раніше повідомлялося, що 4 серпня близько 10:30 у Краматорську Донецької області пролунав вибух в одному з густонаселених районів міста.