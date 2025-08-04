У Лимані поранено одного цивільного внаслідок обстрілу армії РФ

У понеділок, 4 серпня, російські окупанти атакували Лиман Донецької області. Внаслідок удару постраждав цивільний. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вранці ворог завдав удару по житловому сектору, внаслідок чого травмовано одну людину. Пошкоджено три будинки та господарську споруду», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа приватного житлового будинку. Рятувальники ліквідували спалах на площі 56 кв. м.



Раніше ми писали, що 4 серпня у Краматорську Донецької області пролунав вибух в одному із густонаселених районів міста.

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