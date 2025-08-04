Путін «не виключає» зустріч із Зеленським — Пєсков

Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

Спікер Кремля Дмитро Пєсков знову заявив, що для зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського потрібна робота «на експертному рівні», але лідер РФ цього «не виключає».

«Вся підготовча робота для такої зустрічі наразі не зроблена. Хочу нагадати, що сам президент постійно не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи і буде подолано належну відстань», — сказав Пєсков у відповідь на питання про можливу зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Зеленський давно наполягає на необхідності особистої зустрічі з Путіним для завершення війни. І ось що прессекретар Кремля говорив про таку зустріч упродовж останніх трьох місяців.

17 травня: Особиста зустріч Путіна з Зеленським можлива, але вона має бути «підсумком конкретних домовленостей двох делегацій» у різних напрямках.

23 липня: Робота за погодженням меморандумів [України та Росії] і є підготовка, без неї призначати зустріч Путіна та Зеленського недоцільно.

25 липня: Зустріч «має поставити остаточну крапку у врегулюванні» і до кінця серпня «навряд чи можлива».