РФ згортає «відновлення» окупованих територій

Покинуте будівництво на тимчасово окупованій території — ілюстрація фіктивного «відновлення» від РФ. Фото: Центр Національного Спротиву

Пропагандистське «відновлення» тимчасово окупованих територій зупиняється разом із падінням економіки РФ. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС).



Кремлівські забудовники визнають кризу на ринку нерухомості РФ: через згортання пільгової іпотеки та зростання інфляції будівництво стає збитковим.



Це безпосередньо відбивається і на «будівництвах» на тимчасово окупованих територіях України — у Маріуполі, Сіверодонецьку, Авдіївці. Наприклад, у Маріуполі на місці зруйнованих житлових кварталів планували звести ЖК «Лівобережний», але замість нового житла залишилися лише фасади для телекамер.



ЦНС підкреслює: ніякого реального відновлення немає — тільки розкрадання, фальсифікації та імітація.