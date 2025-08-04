Росія готується запускати до тисячі «шахедів» на день — The Times

Росія активно використовує ударні дрони «Шахед», щодня відправляючи в небо сотні апаратів у спробі зломити українську оборону, повідомляє The Times.



Українські військові очікують, що до зими масштаби атак зростуть до тисячі безпілотників на добу.

Про це виданню розповів український командир, який бере участь у протиповітряній обороні. За його словами, уряд мав розпочати шукати ефективні способи протидії цим загрозам ще вчора.



«До зими ми спостерігатимемо по кілька тисяч "шахедів" щодня, а рішення починають шукати лише зараз. Ці заходи давно назріли», — зазначив офіцер із позивним Одесітом.



Він також повідомив, що безпілотники стало значно складніше перехоплювати. За його словами, «шахеди» тепер реагують на спроби їх знищити — починають маневрувати та ухилятися перед перехопленням.



«Кілька тижнів тому вони модернізували "шахеди". Тепер дрон начебто відчуває, що його атакують. Він ухиляється, особливо перед самим зіткненням. Ми зіткнулися з цими першими, бо збили їх найбільше. Вони випробували нововведення на нас. Це нова проблема, з якою ми зараз боремося», — додав командир.

За інформацією солдатів Третього армійського корпусу, виробники перехоплювачів уже розпочали постачання вдосконаленого обладнання, здатного протидіяти новим маневрам дронів.

Нагадаємо, російські ударні дрони типу «Шахед» почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті, щоб знижувати ефективність українських зенітних дронів.