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НАБУ та САП оголосили про підозру нардепу Кузнєцову та ексочільнику Луганської ОВА Гайдаю

04 серпня 2025, 16:20

НАБУ та САП оголосили про підозру нардепу Кузнєцову та ексочільнику Луганської ОВА Гайдаю

Колишній начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай Колишній начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай

НАБУ та САП повідомили про підозру викритих напередодні учасників організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ. Серед них колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та народний депутат України Олексій Кузнєцов.

Раніше Кузнєцова та Гайдая затримали НАБУ та САП у справі про «відкати».

Гайдаю та Кузнєцову оголосили підозру в частині 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною організацією), частиною 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем).

За даними слідства, при закупівлі РЕБ учасники схеми отримали до 30% вартості контракту як неправомірної вигоди.

Аналогічно було придбано і FPV-дрони — майже на 10 млн грн: продукцію було продано за завищеною ціною, що перевищує реальну приблизно на 80 тисяч доларів. Частину цих коштів посадові особи передали членам злочинної групи у вигляді «відкату».

Командиру військової частини Нацгвардії та начальнику міської військової адміністрації оголосили підозру в частині 3 ст. 28 та частиною 4 ст. 368 КК України (за даними «УП», йдеться про начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка).

Оголошено також про підозри фактичного бенефіціарного власника підприємства – виробника БпЛА та директора підприємства-виробника БпЛА за частиною 5 ст. 191 та частиною 2 ст. 28, год. 1 ст. 114-1 КК України. Їм також інкриміновано перешкоду законній діяльності української армії, оскільки слідчі зазначають, що вони за гроші оформляли на роботу людей та бронювали їх, фактично блокуючи можливість мобілізації цих працівників до лав Збройних сил України.

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