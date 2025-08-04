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Троє співробітників ТЦК підуть під суд за силове затримання та побиття

04 серпня 2025, 16:21

Троє співробітників ТЦК підуть під суд за силове затримання та побиття

Троє співробітників ТЦК підуть під суд за силове затримання та побиття

На Рівненщині суд розгляне справу працівників ТЦК, які силоміць мобілізували чоловіка. Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо трьох співробітників Дубенського районного ТЦК, які незаконно затримали та побили чоловіка. Обвинувальні акти направлено до суду.

Інцидент стався у лютому 2025 року у селі Іваннє. Співробітники ТЦК помітили чоловіка на велосипеді та почали переслідувати його на службовому автомобілі. Після того, як той відмовився зупинитися, його збили. У відповідь чоловік здійснив попереджувальний постріл у повітря із сигнального пістолета, який мав при собі. Це розлютило співробітників військкомату: вони застосували сльозогінний газ і силою заштовхали його в машину.

Двоє з них вирішили «покарати» чоловіка — вони завдали йому численних ударів по тілу та голові. Потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень. Насильство припинилося лише після того, як чоловік погодився «на діалог». Пізніше він пройшов військово-лікарську комісію та був мобілізований до армії.

У червні 2025 року працівникам ТЦК повідомили про підозру. У ході слідства вони повністю визнали провину і після завершення суду висловили намір перевестись до бойових бригад.

Фігурантів звинувачують за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинених групою осіб без попередньої змови. Двоє з них також за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України — тортури з метою примусити постраждалого до дій проти його волі. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, чоловік розбився на смерть у Миколаєві, тікаючи від ТЦК.

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