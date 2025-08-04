У Дніпропетровській області викрито «крота» у ЗСУ

На території Дніпропетровської області було затримано мобілізованого військовослужбовця бойової бригади Держспецтранспортної служби Міноборони, який передавав інформацію ворогові. Його викрили під час проходження загальновійськової підготовки на одному з полігонів, повідомляється на сайті СБУ.



Росіяни завербували його невдовзі після мобілізації — за проросійські висловлювання у соцмережах він потрапив у поле зору спецслужб РФ. Головним завданням агента було коригування повітряних ударів по позиціях українських військових у Дніпропетровській області.

СБУ задокументувала передачу координат української військової частини, де проходив підготовку затриманий. Згодом він почав збирати інформацію про розташування інших підрозділів, за якими росіяни планували завдати ракетних ударів. Зібрані дані він передавав куратору через месенджер, використовуючи Google-карти з точною геолокацією та описами потенційних цілей.

Наразі затриманий перебуває під вартою без права на внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили військового Нацгвардії, який працював на російські спецслужби.