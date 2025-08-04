Над Україною зняли проліт семи ударних дронів РФ поспіль

У небі над Україною зафіксовано проліт одразу семи російських ударних БПЛА.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував відео, на якому зафіксовано проліт одразу семи російських ударних безпілотників. Усі дрони летіли один за одним, що може свідчити про спробу перевантажити системи ППО або синхронізувати удари по цілях.



За оцінкою експертів, такий щільний стрій характерний для масованих атак, коли БПЛА запускають хвилями — з метою пробити оборону або відвернути засоби ППО на хибні цілі.



Раніше стало відомо, що в ніч на 4 серпня окупаційні війська РФ випустили по Україні 162 дрони з різних напрямків, а також одну ракету.

За повідомленнями у ЗМІ, Росія готується до можливості запускати до тисячі «шахедів» на добу для масованих атак на Україну.