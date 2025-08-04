Спецпредставник Трампа прибуде до Москви 6 серпня

Спеціальний представник президента США Стів Уіткофф прибуде до Москви 6 серпня. Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на інформовані джерела.



Один із співрозмовників агентства уточнив: «Орієнтуємось на середу».

Нагадаємо, інформацію про маршрут підтвердили Білий дім та особисто Дональд Трамп. За словами американського лідера, поїздка Уіткоффа до Росії буде присвячена пошуку шляхів урегулювання конфлікту на території України, а також обговоренню можливих нових санкцій проти Москви.



Раніше президент США Дональд Трамп поставив чіткий термін для досягнення мирної угоди між Росією та Україною – до 8 серпня.