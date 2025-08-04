У Севастополі 117 російських загарбників готують до роботи в адміністрації

Окупанти готують нову хвилю «кадрів» для влади у Севастополі.

Окупанти в Севастополі готують нову хвилю «кадрів» для влади. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».



З 1 вересня ще 117 російських загарбників проходитимуть перепідготовку для роботи в органах державного та муніципального управління. 30 із них отримають особистих «наставників» з-поміж керівництва.



Ще 11 «героїв СВО» вже оформили собі вищу освіту за пільговою програмою. Обов'язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях, причому на бойових посадах.

Раніше рух спротиву українців та кримських татар «АТЕШ» виявив окрему радіолокаційну роту окупантів у районі Фіолент (Севастополь).