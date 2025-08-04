Єрмак: Україна готова до переговорів — Пєсков знову тягне час

Заява Дмитра Пєскова про «можливу» зустріч виглядає як чергова спроба потягнути час, оскільки в ній немає конкретика. Про це написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.



«Позиція України залишається незмінною: ми готові до зустрічі лідерів. Наші партнери – всі, хто по-справжньому зацікавлений у світі, – підтримують необхідність проведення такої зустрічі», — наголосив Єрмак.

Він також повідомив , що написав статтю для The Washington Post про те, як зупинити військову машину Путіна.



Удар по ключовим структурами Кремля. «Росатом» і «Роскосмос» — не цивільні, а військові інститути. Перший бере участь у розробці ядерної зброї та контролює окуповану Запорізьку АЕС, другий надає супутникові дані для наведення ракет. Проти них необхідні повні санкції та ізоляція від західних технологій.

Перекриття фінансових каналів. Часткове відключення російських банків від SWIFT у 2022 році — це лише початок. «Газпромбанк», через який проходить більша частина торгівлі енергоресурсами та товарами подвійного призначення, має бути відключено поряд з іншими посередниками.

Закриття технологічних лазівок. РФ імпортує мільярди доларів мікросхем та електроніки для дронів і ракет через посередників у Китаї та Центральній Азії. Вторинні санкції проти таких компаній та банків мають стати стандартом.

Боротьба з «тіньовим» нафтовим флотом. Необхідно запровадити санкції проти російських портів, судів та операторів, які відключають навігаційні трекери та здійснюють перевалку нафти у відкритому морі для приховування походження.

Удар по криптоінфраструктурі. Біржі та криптогаманці, через які проходять нелегальні платежі для потреб російської оборонки, мають бути заблоковані.

«Війна Росії проти України — це не лише наша трагедія, а й глобальна загроза. Механізми її зупинки є. Залишилося тільки застосувати їх швидко і рішуче», — підсумував Єрмак.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Уіткофф прибуде до Москви 6 серпня. Інформацію про це підтвердили Білий дім та особисто Дональд Трамп.