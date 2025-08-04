Ситуація у Костянтинівки: противник намагається перекрити логістику до Торецька — DeepState

Противник активно намагається перекрити логістичні маршрути у напрямку Торецька та Щербинівки. Про ситуацію навколо Костянтинівки повідомили аналітики DeepState.

Джерело: DeepState

У районі Білої Гори продовжується інтенсивний тиск на село. Противник не полишає спроб закріпитися та встановити над ним контроль. Підрозділи, які утримують цю ділянку, мають брак ресурсів і потребують ротації, проте продовжують тримати оборону.

Захоплення Білої Гори та Олександро-Шультіного може дозволити супротивникові створити там опорні пункти для розміщення операторів FPV-дронів. Додатково ворог, ймовірно, спробує зайняти висоти навколо цих сіл, оскільки вони розташовані у низинах.



З моменту взяття під контроль Романівки ворог активно просувається у бік Яблунівки та Олександро-Калинового. Їхнє захоплення значно ускладнить логістику для Щербинівки та Петрівки. За наявними даними, російські сили майже повністю зайняли Яблунівку та ведуть бої за закріплення в Олександро-Калиновому.

У разі успіху противник, швидше за все, спробує продовжити наступ у бік Берестків та Катеринівки, що створить додаткову загрозу повного перекриття постачання. Знову вразливими стають фланги, і можлива втрата вищезгаданих позицій може мати вкрай негативні наслідки для Торецька та всієї міської агломерації, якою проходить ключова логістика.

Нагадаємо, російська армія вдень у понеділок, 4 серпня, обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії.