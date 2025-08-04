Слідом за Нідерландами кілька країн оголосять про постачання зброї США для України

Посол США в НАТО Метью Уітакер заявив, що найближчими тижнями кілька країн оголосять про намір профінансувати закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.



Це стане частиною нового механізму підтримки під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), запущеного США та НАТО, пише Reuters. Новий механізм PURL дозволить країнам НАТО спрямовувати добровільні внески на закупівлю американської зброї.



За словами дипломата, країни-члени НАТО наслідуватимуть приклад Нідерландів, які вже пообіцяли передати Києву військову допомогу на суму 500 мільйонів євро. До пакету, серед іншого, увійдуть ракети та комплектуючі для систем ППО Patriot.



Раніше Німеччина також заявила про готовність передати Україні дві додаткові системи Patriot, які будуть отримані від США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-учасниці Альянсу терміново купити американське озброєння для України, щоб прискорити допомогу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще раз заявив , що США введуть санкції проти Росії 8 серпня, якщо не буде досягнуто перемир'я в Україні.