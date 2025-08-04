У Краматорську завершили розбір завалів — сім загиблих мирних жителів

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по центральній частині Краматорська в Донецькій області, завданого 31 липня, зросла до семи осіб. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у Facebook.



Внаслідок атаки було зруйновано два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку.



Протягом 4 серпня рятувальники розібрали та вивезли 780 тонн зруйнованих конструкцій. З-під завалів витягли тіло одного загиблого, а також фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.

Нагадаємо, російські військові використали безпілотник «Молнія-2» для завдання удару по двору багатоквартирного житлового будинку в місті Краматорськ Донецької області.