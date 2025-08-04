Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Краматорську завершили розбір завалів — сім загиблих мирних жителів

04 серпня 2025, 21:56

У Краматорську завершили розбір завалів — сім загиблих мирних жителів

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по центральній частині Краматорська в Донецькій області, завданого 31 липня, зросла до семи осіб. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок атаки було зруйновано два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку.

Протягом 4 серпня рятувальники розібрали та вивезли 780 тонн зруйнованих конструкцій. З-під завалів витягли тіло одного загиблого, а також фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.

Нагадаємо, російські військові використали безпілотник «Молнія-2» для завдання удару по двору багатоквартирного житлового будинку в місті Краматорськ Донецької області.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Краматорськ
Інше
Загиблі Руйнування дроновий удар
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
17:55
У Севастополі 117 російських загарбників готують до роботи в адміністрації
15:35
РФ згортає «відновлення» окупованих територій
15:26
Сили оборони на захопленій частині Запорізької області знищили ЗРК С-300 росіян
13:43
Дрони СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі в окупованому Криму
09:18
Загарбники готують Донецький аеропорт для запуску дронів — ISW
10:05
За липень окуповано 564 кв. км — Deep State
14:59
Спецоперація ГУР у захопленому Мелітополі: загинули п'ять «кадировців»
15:46
В окупованому Маріуполі чоловік вбив рідну матір, завдавши їй 60 ударів ножем
12:10
FPV-дрон ЗСУ знищив КАБ РФ, що впав на позиції окупантів
19:00
12 років в'язниці: ексголовлікаря Скадовська засудили за колабораціонізм
17:05
В окупованому Маріуполі 18-річного жителя засудили до семи років «за держзраду та шпигунство»
16:37
З 1 серпня в окупованому Донецьку зросте вартість проїзду у низці автобусів
14:58
Депутат-колаборант передав до РФ 24 тис. тонн урожаю
14:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:45
«АТЕШ» виявив радіолокаційну роту в Севастополі
12:00
РФ використовує археологію для грабунку й пропаганди на ТОТ
11:23
Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автострахування російською
21:41
У Маріуполі загострюється проблема із водопостачанням: росіяни привезли цистерни з Петербурга
21:23
Російські загарбники утримують журналістку із Запорізької області в окупованому Донецьку
усі новини
23:16
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
22:47
Спроба штурму біля Гоптівки Харківської області провалилася: росіяни втекли назад
21:56
У Краматорську завершили розбір завалів — сім загиблих мирних жителів
21:19
Слідом за Нідерландами кілька країн оголосять про постачання зброї США для України
20:27
Ситуація у Костянтинівки: противник намагається перекрити логістику до Торецька — DeepState
19:19
Єрмак: Україна готова до переговорів — Пєсков знову тягне час
18:44
Пілоти F-16 знищили російський десант у Кам'янському авіабомбами JDAM
17:55
У Севастополі 117 російських загарбників готують до роботи в адміністрації
17:27
Що чують люди під час прольоту ракети «Кинжал»
17:22
Спецпредставник Трампа прибуде до Москви 6 серпня
17:04
В Україні створили реактивний перехоплювач «шахедів»
17:01
Над Україною зняли проліт семи ударних дронів РФ поспіль
16:57
У Дніпропетровській області викрито «крота» у ЗСУ
16:50
Корупція при закупівлі БПЛА та коштів РЕБ: ВАКС відправив під варту нардепа Олексія Кузнєцова
16:34
Глина, граніт та зерно під контролем РФ: проти кого Зеленський ввів санкції на окупованій території
16:21
Троє співробітників ТЦК підуть під суд за силове затримання та побиття
16:20
НАБУ та САП оголосили про підозру нардепу Кузнєцову та ексочільнику Луганської ОВА Гайдаю
15:48
Росія готується запускати до тисячі «шахедів» на день — The Times
15:35
РФ згортає «відновлення» окупованих територій
15:26
Сили оборони на захопленій частині Запорізької області знищили ЗРК С-300 росіян
усі новини
ВІДЕО
Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів Окупанти перетворюють захоплений Донбас на зону терору: заарештовано десятки мирних жителів
04 серпня, 23:16
Спроба штурму біля Гоптівки Харківської області провалилася: росіяни втекли назад Спроба штурму біля Гоптівки Харківської області провалилася: росіяни втекли назад
04 серпня, 22:47
У Краматорську завершили розбір завалів — сім загиблих мирних жителів У Краматорську завершили розбір завалів — сім загиблих мирних жителів
04 серпня, 21:56
«Приліт» по десанту ЗС РФ у Кам'янському. Пілоти F-16 знищили російський десант у Кам'янському авіабомбами JDAM
04 серпня, 18:44
У небі над Україною зафіксовано проліт одразу семи російських ударних БПЛА. Над Україною зняли проліт семи ударних дронів РФ поспіль
04 серпня, 17:01
Міст у Брянській області перед ударом дрона. У мережі з'явилося відео з українського дрона за мить до підриву мосту в Брянській області
04 серпня, 11:55

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір