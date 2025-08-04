Спроба штурму біля Гоптівки Харківської області провалилася: росіяни втекли назад

Російські війська спробували прорватися через державний кордон України в районі Харківської області. За словами голови Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка, ворог атакував контрольно-пропускний пункт Гоптівка.



Сили оборони — бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади — успішно відсіклиштурм. В результаті бою було ліквідовано понад десять російських військових, а десятки інших відступили на територію РФ.

Попри поширення фейкової інформації з боку російських пропагандистських ресурсів, КПП Гоптівка залишається під повним контролем Збройних Сил України. написав Задоренко.

Нагадаємо, 24-а механізована бригада показала , як відбила атаку окупантів у Часов Ярі.