Окупаційна влада грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, перетворюючи захоплені території Донбасу на зону страху, доносів та свавілля.



Російські окупаційні сили продовжують репресії проти мирного населення на тимчасово захоплених територіях Донецької області. Тільки за останній місяць, за даними кремлівських поплічників, представники Росгвардії спільно з військовою контррозвідкою затримали щонайменше 15 осіб, яких звинуватили у «пособництві Збройним силам України».



Крім того, ще 11 мешканців було оголошено «терористами» за публікації в інтернеті та нібито приналежність до організацій, заборонених у РФ. Подібні звинувачення широко використовуються російськими спецслужбами як інструмент тиску та залякування серед місцевого населення, яке відмовляється миритися з окупацією.



За повідомленнями пропагандистських ЗМІ, також встановлено понад 60 осіб, яким російська ФСБ інкримінує інші кримінальні злочини. Однак в умовах повної ізоляції регіону від українських та міжнародних спостерігачів йдеться про політично вмотивовані переслідування та порушення прав людини.

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