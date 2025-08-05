На Донеччині за добу постраждали троє цивільних

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 4 серпня, на Донеччині отримали поранення троє цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 4 серпня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: у Костянтинівці, Добропіллі та Іллінівці», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3393 особи, отримали поранення — 7794 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що Лозова на Харківщині зазнала наймасовішого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях