На Донеччині за добу постраждали троє цивільних

Минулої доби, 4 серпня, на Донеччині отримали поранення троє цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 4 серпня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: у Костянтинівці, Добропіллі та Іллінівці», — зазначив він.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3393 особи, отримали поранення — 7794 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що Лозова на Харківщині зазнала наймасовішого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення.
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