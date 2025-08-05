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РФ атакувала Україну баллістикою та дронами: ППО збила 29 цілей

05 серпня 2025, 10:06

РФ атакувала Україну баллістикою та дронами: ППО збила 29 цілей

ППО збила 29 БПЛА. Фото: Повітряні сили ППО збила 29 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 5 серпня запустила по Україні дрони та балістику. Протиповітряна оборона збила 29 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 5 серпня (з 19:00 4 серпня) противник атакував 46 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області», — йдеться у повідомленні.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 29 БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході України.



Крім того, зафіксовано попадання 17 БПЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Раніше ми писали, що за минулу добу, 4 серпня, на Донеччині отримали поранення троє цивільних.

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