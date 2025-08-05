Безпілотники атакували залізничну інфраструктуру у Ростовській області РФ

У Ростовській області Росії дрони атакували залізничну інфраструктуру. Фото: ASTRA

Вночі 5 серпня дрони атакували Ростовську область Росії, де під ударом опинилася залізнична інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждала залізнична станція, яка є частиною військової логістики ЗС РФ.

Пожежа спалахнула в районі залізничної станції Тацинська. Про атаку на російську інфраструктуру повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі, а також інформували російські паблики.

«Ростовська область. Станція Тацинська. Ураження нашими БПЛА. Продовжуємо системно виносити залізничну логістику», — зазначив Андрющенко.

Російське видання ASTRA геолокувало кадри очевидців, які розповсюдили в соцмережах, і з'ясувало, що їх справді було знято на станції Тацинська в Ростовській області. Зокрема, на це вказує червона водонапірна вежа. За пожежею на кадрах також зафіксували місцевий елеватор.

Крім того, місцеві паблики повідомили, що пролунали вибухи поблизу хутора Калинівка у Ростовській області. Там у небі помітили щонайменше 6 безпілотників, активно працювала протиповітряна оборона.

У деяких районах Міллерова цієї ночі зникла електроенергія, інформації про постраждалих чи пошкодження не надходило.

Місцева енергетична компанія повідомила, що «відбулося технологічне порушення у мережі суміжної мережевої організації, що призвело до часткового відключення споживачів».