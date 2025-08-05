Війська РФ вдарили по населених пунктах Донеччини: багато пошкоджень

Російські окупанти минулої доби, 4 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три райони:
Покровський район. У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, у Дробишевому — 5. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок і гараж. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 газогони; в Іванопіллі пошкоджено 13 будинків, ще 1 — у Білокузьминівці.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
Раніше ми писали, що за минулу добу, 4 серпня, на Донеччині отримали поранення троє цивільних.
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