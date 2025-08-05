Російський дрон поранив жителя Костянтинівки

У вівторок, 5 серпня, російські окупаційні війська вдарили по прифронтовій Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Російські війська здійснили черговий обстріл міста Костянтинівка. В результаті атаки ударним FPV-дроном було поранено одного мирного жителя», — зазначив він.



За словами Горбунова, також росіяни пошкодили будинок.



Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 4 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області.

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