Російський дрон поранив жителя Костянтинівки

У вівторок, 5 серпня, російські окупаційні війська вдарили по прифронтовій Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Російські війська здійснили черговий обстріл міста Костянтинівка. В результаті атаки ударним FPV-дроном було поранено одного мирного жителя», — зазначив він.
За словами Горбунова, також росіяни пошкодили будинок.
Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 4 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області.
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