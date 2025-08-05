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Військові РФ намагаються ухилитися від виконання самогубчих наказів — The Economist

05 серпня 2025, 14:35

Військові РФ намагаються ухилитися від виконання самогубчих наказів — The Economist

Російські солдати не бажають виконувати самогубні накази. Фото: Hromadske Російські солдати не бажають виконувати самогубні накази. Фото: Hromadske

Російські військові, які перебувають на лінії фронту, намагаються уникнути виконання наказів, які вважають самогубними. Про це пише англійське видання The Economist із посиланням на перехоплення переговорів російських мбійців.

У відповідь на накази, при виконанні яких складно залишитися живими, військові тягнуть час, а також вигадують приводи, щоб ухилитися від їхнього виконання, пише видання. При цьому вони не демонструють відкритого непокори, наголошує The Economist.

Як розповіли журналу українські військові, на самогубні операції відправляють погано навчених та погано екіпірованих військових, а добре підготовлені бійці йдуть слідом за ними лише у разі успіху.

Командир артилерійського підрозділу 241-ї бригади ЗСУ Владислав Пінчук сказав журналу, що помітив небажання брати участь у подібних операціях: «У них тут [у Запорізькій області] недостатньо людей, а у тих, що є, немає мотивації».

Небезпеку для військових на передовій становлять насамперед дрони, зона поразки яких розширюється. БПЛА вже зробили пересування на відстані 15 км від лінії фронту по обидві його сторони дуже небезпечним, а поява в межах 2 км від лінії фронту «рівносильна смертному вироку», пише журнал. Українські військові через це «йдуть під землю», проводячи операції з бункерів, розповів The Economist боєць української 128-ї гірничо-штурмової бригади із позивним Картелем.

Очікується, що протягом наступного року сторони активізують застосування дронів середньої дальності, які заповнять прогалину між БПЛА ближнього радіусу дії, що використовуються на фронті, і далекобійними безпілотниками, які використовуються для завдання ударів у глибокому тилу. Активізація застосування БПЛА середньої дальності може зробити небезпечною територію за 60 км від лінії фронту та більше, пише The Economist.

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