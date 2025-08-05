Європа випробувала ракету, яка знищує літаки-«невидимки»

У Європі успішно протестували нову ракету, яка здатна збивати літаки-«невидимки», крилаті та балістичні ракети. Випробування пройшли у Франції на полігоні DGA Essais de Missiles, повідомляє компанія-розробник Eurosam.



Ракета під назвою ASTER B1NT важить 450 кг і може вражати цілі на відстані 150 кілометрів. Її оснастили новим двигуном та системою управління, що зробило її більш маневреною — особливо на фінальному етапі перехоплення цілі.



Ця ракета стане частиною нової системи протиповітряної оборони SAMP/T NG, яка замінить попередню версію на озброєнні Франції та Італії. Нова система працюватиме швидше, точніше та ефективніше завдяки сучасному радару та цифровим технологіям.



ASTER — єдина європейська ракета, здатна перехоплювати як звичайні, а й гіперзвукові цілі. Вона оснащена новітньою системою наведення та може працювати у складі оборонних систем НАТО, йдеться у повідомленні розробників.

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