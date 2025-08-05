«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту

В окупованому Новодружеську (Луганська область) рейсовий автобус потрапив під атаку безпілотника. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що автобус перевозив мирних жителів із Лисичанська до Привілля.

Удар стався у п'ятницю, 1 серпня, приблизно о 14:20. Однак окупаційна адміністрація заявила про нього лише через 4 дні — 5 серпня.

Постраждали шестеро людей. Поранених пасажирів було відправлено до лікарні. Один із них отримав тяжкі поранення та був госпіталізований до окупованого Луганська. 4 серпня він помер.

У Сіверську (Донецька область) місцевий житель став жертвою російського FPV-дрону, який, ймовірно, був замаскований у засідці біля дороги та підключений до оптоволоконного кабелю.