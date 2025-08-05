РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях

РФ погрожує відібрати санаторії на ТОТ. Ілюстративне фото ЦНС створене: ШІ

Росія погрожує «націоналізувати» готелі та санаторії на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Окупаційна влада вимагає від власників зареєструвати бізнес у так званому реєстрі до 1 вересня. В іншому випадку — «націоналізація».



Після цього почнеться «пільговий період», протягом якого буде заборонено працювати тим, хто не подав документи. А вже з 2026 року у них обіцяють остаточно відібрати майно.



ЦНС підкреслює, що це черговий етап пограбування українців під прикриттям «закону».

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що РФ згортає «відновлення» окупованих територій.