РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях

Росія погрожує «націоналізувати» готелі та санаторії на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Окупаційна влада вимагає від власників зареєструвати бізнес у так званому реєстрі до 1 вересня. В іншому випадку — «націоналізація».
Після цього почнеться «пільговий період», протягом якого буде заборонено працювати тим, хто не подав документи. А вже з 2026 року у них обіцяють остаточно відібрати майно.
ЦНС підкреслює, що це черговий етап пограбування українців під прикриттям «закону».
Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що РФ згортає «відновлення» окупованих територій.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях