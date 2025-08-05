Зеленський обговорив з Трампом припинення війни та санкції проти Росії

Сьогодні, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову із президентом США Дональдом Трампом. Основною темою обговорення стало припинення війни.

«Важливо якнайшвидше зупинити вбивства — ми повністю підтримуємо цей пріоритет. Вже давно можна було б припинити війну, якби росіяни її не затягували», — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що Трамп був повністю поінформований про нові удари Росії по Києву, іншим українським містам та громадам. За словами Зеленського, російські атаки стали ще жорстокішими.



У ході розмови сторони також торкнулися питання санкційного тиску на Москву. «Російська економіка продовжує падіння, і саме тому у Кремлі уважно стежать за позицією та рішучістю президента Трампа. Це може відіграти вирішальну роль», — зазначив Зеленський.



Крім того, було обговорено спільні рішення з європейськими партнерами, спрямовані на посилення української оборони. «Вже прийнято рішення Нідерландами, Швецією, Норвегією та Данією про надання понад мільярд доларів на закупівлю американського озброєння для України», — уточнив президент. Він додав, що співпраця з НАТО буде продовжена.



Також йшлося про двосторонню оборонну взаємодію між Україною та США. «Українська сторона вже підготувала проєкт угоди щодо дронів. Ми готові до його детального обговорення та підписання», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Уітакер заявив , що найближчими тижнями кілька країн оголосять про намір профінансувати закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.