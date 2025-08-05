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Суд визнав незаконним виділення землі під військовий цвинтар під Києвом

05 серпня 2025, 22:21

Суд визнав незаконним виділення землі під військовий цвинтар під Києвом

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність передачі ділянки землі для будівництва Меморіального військового цвинтаря біля села Мархалівка Київської області.

Про це із посиланням на Київський еколого-культурний центр написала Судово-юридична газета в Україні.

Суд залишив у силі рішення першої інстанції — Київського окружного адміністративного суду — згідно з яким скасовано розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року.

Тепер, відповідно до рішення суду, ділянка повертається у розпорядження Боярської лісової дослідної станції і знову набуває статусу землі лісового фонду. Рішення вже набуло законної сили.

У КЕКЦ висловили сподівання, що новий уряд під керівництвом Юлії Свириденко доручить Міністерству у справах ветеранів підібрати інше — законне та гідне місце для створення військового кладовища.

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